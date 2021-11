Maamajad otsakorral, neid müüdi nagu sooja saia

Tavaliselt toimub suvilate ja maakodude ost-müük suvel, kuid LVM Kinnisvara maakler Ats Rääk mainis, et suvilaid müüakse ka sügisel, kui on plaan seda järgmisel aastal mitte kasutada. „Kinnisvara müüakse, kui see on muutunud koormaks ja on vaja kuludest vabaneda. Kui suvilat on suvi läbi müüdud, siis nende hinda langetatakse,” ütles Rääk. Nüüd sügisel ongi käes see aeg, kui läheb ka „seisnud kaup”. Räägu sõnul on suur ostuhuvi privaatsemate maamajade vastu ja suuremate kruntidega suvilate vastu. Ta arvas, et ajal, kui tulevik on ebakindel, ettearvamatu ja koroona ei kao, saab müüa, sest hinnad on head ja tahetakse ka osta, sest tundub, et maa väärtus tõuseb.