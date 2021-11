Töötajate haigestumine viib toidutööstuse kriitilise piirini

Haigus niidab

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja virtuaalselt toimunud lihafoorumil jäi kõlama, et loomakasvatusettevõtete seis on keeruline, sest peamiste tootmissisendite – sööt, kütus, elekter, tööjõud – kulud on kiiresti kasvanud ning toodangu eest saadav tulu ei suuda tootmiskulusid katta. Eriti raske on sealihatootmises, kus sealiha turuhind on viimased kolm kuud olnud väga odav, samas söödavilja hind erakordselt kõrge. Lisaks igast küljest pitsitavale hinnatõusule tekitab peavalu koroonaviirus.