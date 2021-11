Koolitund koos Ott Sepaga: Miks on vaja taimekaitsevahendeid?

Lähinädalate jooksul avaldatavad haridusklipid vaatavad taimekasvatust nii ühiskonna kui ka bioloogia vaatenurgast. „Taimekasvatuse ja taimekaitsevahendite kasutamise ümber keerleb palju müüte ja paraku ka valeväiteid. Selline arvamuste kirjusus on samas mõistetav, sest tegemist on ju kõiki puudutava teemaga – meie enda kvaliteetse toidulauaga,“ kommenteeris teema olulisust Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„Usun, et hoogsad videoklipid aitavad taimekasvatuse köögipoolt ka nooremale põlvkonnale lähemale tuua ning teadlikkust toidutootmisest kasvatada.“

Igal aastal võetakse Eestis pakutavast toidust taimekaitsevahendite jääkide uurimiseks sadu proove. See on oluline, et saaksime tagada meile kvaliteetse ja ohutu toidu.

Eesti toit paistab positiivselt silma, sest on Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) seiretulemuste järgi Euroopa ja maailma puhtamaid.

Eesti toit paistab positiivselt silma, sest on Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) seiretulemuste järgi Euroopa ja maailma puhtamaid. Samuti kuulub Eesti põllumajandus erinevaid keskkonnakoormuse või elurikkuse näitajaid võrreldes Euroopa Liidu keskkonnahoidlikumate sekka. Põllumajandus liigub üha rohkem täppispraktikate rakendamise poole, mis aitab keskkonnakoormust veelgi vähendada ja milleks tehakse tihedat koostööd tippteadlastega.

„Põllumehed hoolitsevad põllumaa hea seisundi ning mullaviljakuse eest, sest põld ja seda ümbritsev keskkond on neile kõige tähtsam vara,“ kirjeldas Sõrmus. „Põllumehed mõistavad, et põllumajandus on tegevusala, mis sõltub väga palju loodusest endast ning vaid heaperemehelik majandamine kindlustab toidutootmiseks vajaliku muldade viljakuse ja teiste loodusvarade, nagu vesi või õhk, hea seisundi. Ühtlasi võimaldab selline majandamisviis kulude kokkuhoidu ja saada paremaid saake. Põllumehed teevad seega loodusega tihedat koostööd.“

Taimede kaitsmine on oluline osa põllumajandusest, mis kindlustab, et meie toidulaual oleks piisavalt kvaliteetset ja maitsvat toitu. Taimekaitse võtted on mitmekesised, eesmärgiks on kaitsta põllumeeste poolt kasvatatavaid kultuurtaimi umbrohtude, haiguste ning kahjulike putukate eest. Umbrohi ja kahjurid röövivad kultuurtaimedelt vee, päikesevalguse ja toitained. Seega mõjuvad laastavalt nii toidu kättesaadavusele kui hinnale.

Põllumajanduses on seetõttu kasutusel innovatiivsed lahendused, mis aitavad saaki kaitsta ning arvestavad ümbritseva keskkonnaga. Põllu- ja saagiandmed ning täppispõllumajanduse tehnoloogiad on abiks nii mulla tervise tagamisel kui toitainete haldamisel – see kõik võimaldab taimekaitset igakülgselt juhtida tehnoloogia abil.

Põllumehed on huvitatud kasutama nii vähe taimekaitsevahendeid kui võimalik, sest see kõik on neile ju kulu.