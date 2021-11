Metsaomanikud: ametite liitmine ei tohiks toetuste taotlemist teha keerulisemaks

Kui siseriiklikke metsandustoetusi nagu metsa uuendamise, inventeerimise või maaparanduse toetus makstakse riigieelarvest läbi keskkonnaministeeriumi, siis Euroopa Liidu toetused noore metsa hooldamiseks ning Natura hüvitiste maksmiseks on maaeluministeeriumi haldusalas. Praeguse süsteemi järgi menetleb erinevatest allikatest tulevaid toetusi ühtselt Erametsakeskus, kuid eurorahast tulevate toetuste väljamakseid teeb PRIA.

Plaanitava liitmise valukohaks võib olla just viimane, kes kuulduste järgi ei pruugi olla nõus eurotoetuste menetlemise õiguse andmisega KiKile.

„Kahe asutuse liitmisel tuleb esiplaanile seada erametsaomanike huvid ning seista selle eest, et metsaomanikule säiliks senine lihtne ja selge toetuste taotlemise keskkond. See tähendab, et toetuste taotlemisel ei tohi metsaomanikule tekkida täiendavat halduskoormust,“ kommenteeris Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun.