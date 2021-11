Põllumajandusettevõte kogus meeste tervise heaks üle 4000 euro

Baltic Agro tootejuhi Tiina Meikari sõnul on Baltic Agro nii naiste- kui ka meestehaigustele aidanud aastaid tähelepanu tõmmata ning Eestimaa põllumehed on kampaaniatega alati innukalt kaasa tulnud. Tänavu oli Eesti põldudel helesiniseid silopalle ligi 40 000.

“Tootjate poolne positiivne suhtumine meeste tervisele tähelepanu pööravale kampaaniale annab julgust ja kindlust jätkata ka edaspidi.

Trioplasti sinist silopallikilet kasutanud põllumehed kiidavad lisaks heategevuslikule momendile ka seda, et värviline pallikile on oma venivuse ja torkekindluse poolest kvaliteetsem. Nii aitab heategevustoode kvaliteetset silo toota ja Eesti meeste tervist edendada,” ütles Meikar.

Baltic Agro annetas koos põllumeeste ja kile tootnud Trioplastiga iga müüdud silokilerullilt kolm eurot Tartu Ülikooli Kliinikumi mobiilse meestearsti kabineti tegevuseks.

TÜ Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku juhi ja meestearsti Margus Punabi sõnul on november niiöelda vuntsikuu, kus traditsiooniliselt meeste tervis fookusesse tõstetakse, ent tegelikult on mehed oodatud Meestekliiniku vastuvõtule aastaringselt. Alates 35. eluaastast soovitatakse terviseuuringutele tulla terviseriskide avastamiseks ja ennetamiseks ning alates 40.-50. eluaastast alustada regulaarse eesnäärme kontrolliga.

See paneb külas ikka kõik mehed mõtlema, et peaks laskma ka ennast uurida.

“Soovitan meestel eesnäärmevähi vältimiseks jälgida toitumist ning vähendada menüüs loomse rasva ja liha hulka. Eriti hoolikad peaks olema need, kel on suguvõsas antud haigust varem esinenud,” selgitas Punab. “Valmistame just ette uut hanget mobiilse meestekabineti jaoks, et sellega tuua meestearsti teenus meestele lähemale ja pakkuda kompleksset abi kõigi meestehaiguste korral.”

Tänavu juba teist korda kampaanias osalenud mahetootja ja Palli farmi peremees Raido Raba leiab, et mobiilne meestekabinet on väga hea ettevõtmine, sest tihtilugu on meestel arsti juurde minek tähtsate tegemiste nimekirja lõpus, ent kui testimise võimalus peaaegu koju kätte tuleb, siis aitab see rohkem haigust avastada.

“See paneb külas ikka kõik mehed mõtlema, et peaks laskma ka ennast uurida. Tegemist on tõeliselt hea kampaaniaga ning loodan, et mobiilse meestekabineti tegevus jätkub ka järgmistel aastatel. Ettevõtjale ei ole rulli pealt üks euro rohkem maksta suur kulu, pealegi mulle tundub, et sellest helesinisest rullist saab rohkem kilet,” ütles Raba.