Maatüdruk jääb ikka maatüdrukuks

Hõbemedaliga Sindi gümnaasiumi lõpetanud tüdruk ei tahtnud Pärnumaalt kaugemale kooli minna ja maandus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse müügierialale. „Alguses mõtlesin, et kuhu ma sattunud olen, see küll see ei ole, mida ma õppida tahan, toiduaineid. Pärast aga arutasin, et saan targemaks, elus on ka neid asju vaja,” jutustas Margit. Hiljem selguski, et ta oli kooli parim õppur ning kool saatis tüdruku müügikorraldajana noore meistri võistlusele. Võib-olla aitas kaasa see, et kutsekooli esimesel aastal käis ta praktikal Tammiste Coopis ja teisel aastal osaühingu Ursus OÜ jaekaubanduse ja hulgimüügi müügiesindaja, konsultandi ja sekretärina.

Sada medalit ja selg haige

Kui ta poleks kutsekooli maandunud, oleks temast ehk kehalise kasvatuse õpetaja saanud. „Mul on sada medalit eri aladelt, peamiselt kergejõustikus, võrkpallis, lauamängudelt ja sangpommis. Kõik teen ära, mis vaja!” Kolmes esimeses valdkonnas tulid tunnustused Pärnumaa võistlustelt, sangpommi rebimises on ta aga üleriigilise kaliibriga. „Nüüd on mul sellest selg haige!”

Spordile lisaks meeldib hakkajale tüdrukule teha käsitööd, ta ütles enda kohta, et on kui väike vanaema, vardad käes. „Lugeda mulle ei meeldi, ma ei näe, et seal edasi jõuaksin, olen rohkem käsitööinimene. Kui tunnis õpitakse, siis minul käivad ikka käed ka,” avaldas Margit. Küsimusele, kas lugemise asemel vaatab ta filme, nagu tänapäeva noortel kombeks, teatas ta, et tõesti vaatab parasjagu „Metskassi” uuesti. Kes ei tea, siis see on üks Mehhiko seriaal, mis eri telekanalitel korduvalt laineid löönud.

Pille, Kadi ja Täta

Kust tüdruk omale Täta hüüdnime sai? „Mul on kolm õelast, nemad kutsuvad mind Tätaks, ja nüüd olen teistele ka Täta. „Õed on Pille ja Kadi, mina olen Täta,” jutustas Margit ja lisas, et endavanuseid sõpru pole tal kunagi olnud, kõik on kümme aastat vanemad, ka elukaaslane Rauno.

Indriko talus, kus nad koos õdede peredega ja emaga elavad, teevad põhilised talutööd ära ema või õde. „Mina aitan niipalju kui vaja, sõidan kasvõi traktoriga. Näiteks viljavõtu ajal toon traktoriga vilja koju, kühveldan, teen süüa, hoian õdede lapsi,” kirjeldas Margit kodutöid. Indriko on põllumajandustalu, kus kasvatatakse nisu, otra, hernest. „Oleme rapsi ja kaera ka proovinud, aga nüüd pigem mitte,” ütles Margit.