Petersell sobib nii toidu kui tee sisse

Meie aedades kasvab leht- ja juurpeterselli, aga ka käharpeterselli, mille lehed on veelgi nägusamad, aga vähema maitsega.

Kui toitu hakitakse tavaliselt värskeid lehti ja nooremaid varsi, siis ravimteed tehakse ka jämedamatest vartest ja kuivatatud ürtidest. Petersellijuurt kutsutakse meil tihti supijuureks, ent seda hakitakse ka ühepajatoitu ja salatisse.

Et peterselli maiku aasta ringi nautida, on seda hea sügavkülmutada: hakkida ja panna karpi. Taimed võib külma panna ka tervelt, sest jäätunult on neid lihtne murda või lisada tervelt näiteks leeme sisse keema ja enne serveerimist välja võtta.

Pulmad ja matused

Vanadele kreeklastele oli petersell nii püha taim, et taldrikule ei pandud teda iial. Nemad kaunistasid sellega haudu, aga veel enne matmist seadsid surnukeha lähedusse leha vältimiseks petersellioksi.

Olnud ka ütlus: „Enam ei vaja ta muud kui pisut peterselli.” See osutas parandamatult haigele inimesele.

Ka austasid kreeklased petersellipärjaga spordimehi, aga taimel oli veel üks ülesanne: kui pärast kõvemat pidu tuli siiski hommikusöögilauda istuda, ent toidulõhnad olid vastumeelt, riputas väsinu endale petersellipärja kaela. Petersell imas lõhnad endasse. Iidsed roomlased valmistasid petersellipärgi aga pulmaruumide ehtimiseks.

Kel kõht kinni, sellele anti vanasti petersellikeedist. Neeruhaigust peletati petersellivett juues, põievaevuseid tõrjuti petersellijuureteega.

Kuuldavasti olevat petersell ka hea vähiennetaja ning hoidvat silmad terved. Sääsehammustust võiks petersellilehega hõõruda, sügelus kaob kähku. Saledamaks soovijat aitavat petersellitee kuu aega järjest hommikul ja õhtul. Tee kompress leevendab häda põrutuste korral.

Farmerite õnn ja õnnetus

On kuulutatud, et peterselli võib kasutada armumaagiaski. Määrida juur eeterlike õlidega – ja erootilist ekstaasi kasvatav efekt on käes. Täpselt ei tea, mis selle juurega edasi teha, aga ehk tuleb siin appi fantaasia. Muuseas teadis vanarahvas, et petersellijuurt ära kinkida ei või: halb õnn on tagatud.

Ammustest aegadest on teada õpetus, et peterselli ümber istutada ei tohi. See pärinevat brittidelt, kelle arvates solvavat säärane tegu taimede kaitseinglit. Lõikajat või ta pereliiget tabas kindla peale aasta jooksul õnnetus. Pealegi ei saa ümber istutatud petersell harilikult endist elujõudu tagasi.

Kunagi juhtunud järgmine lugu. Farmerid said aimu, et petersell hoiab ära paljud lammaste haigused, ja istutasid seda karjamaa ümbrusse peenarde kaupa. Aga peterselli lõhn hakkas kohale ahvatlema jäneseid. Talunikud võtnud nõuks peterselli sekka nelki külvata, lootes, et see petersellilõhna summutab. Kuid viimaks oli petersell ikkagi söödud ja nelk lihtsalt ära tallatud.