Kiire hinnatõusu tõttu pole mõtet masinaostu edasi lükata

Pärnumaa tugevaim põllumajandusettevõte on teravilja ja piimakarja kasvataja AS Vändra, mis toimetab 4300 hektaril ning uuendab masinaparki, lähtudes töö intensiivistumisest. Lääne-Virumaal on samaväärne firma OÜ Aru Põllumajandus, mis harib 4000 hektarit ning on keskendunud tera- ja õlikultuuride kasvatamisele. Viljandimaal kasvatab piimakarja ja teravilja OÜ Kõo Agro oma gruppi kuuluvate põllumajandusettevõtetega, kasutades 4400 hektarit põllu- ja rohumaad.