Kuidas põllulill õlina pudelisse jõuab?

Neile ja veel paljudele teistele toiduga seotud küsimustele leiab vastuse avatud toidutööstuste nädalal. Kui suvel sai avatud talude päeval oma silmaga näha ja käega katsuda, kuidas toit kasvab, siis nüüd pakuvad tööstused vaadata, kuidas see töödeldakse ja pakenditesse jõuab. Tõsi, üha enam kollitava viiruse tõttu jäävad tööstuste uksed füüsiliselt suletuks ja huvilisi oodatakse pühapäevani hoopis virtuaaltuurile. Aadress on www.eestitoit.ee. Ekraanil avavad oma uksed 20 toidu- ja joogitootjat.

„Kui eelistame kodumaist kvaliteetset toitu, vähendame sellega oma keskkonnajalajälge ja toetame kohalike toidutootjate tööd,” nimetas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar. „Uuringud kinnitavad, et Eesti toit troonib Euroopas oma puhtuse ja kvaliteedi poolest ning Eesti põllumajandus on maailmas kõige keskkonnahoidlikumate seas.”

Hämmastust tekitab, et pisikeses Eestis on 700 suuremat ja pisemat toidutööstust, milles ametis 14 000 töötajat.

Neist ühe, Saaremaal mahedaid käsitööjooke tootva Öun Drinksi juht Juhan Kanemägi ütles 2015. aastal loodud ettevõtte arengust rääkides, et algselt vaid kahte jooki tootnud tehases on käimas hoogne laiendamine ja lähiajal on plaanis soetada ka purgiliin. „Karastusjoogid on maailmas kiiresti arenev tootesektor ja et siin ellu jääda, peab olema trendirajaja,” sõnas ta. „Meie toode peab maitsema nagu päris, üritame loodust võimalikult ehedalt pudelisse või purki panna ja leiutame selleks igasuguseid nippe.”