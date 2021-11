Otsus toetada piimalehma- ja seakasvatajaid nörritab teisi

Otsus eraldada 5,5 miljonit eurot piima- ja seakasvatussektorite toetuseks muutis teised põllumajandustootjad nõutuks – kuigi kõik põllumajandustootjad mõistavad, et neis kahes sektoris on keeruline seis, jääb arusaamatuks, miks teised tootjad, kes samuti kallinenud tootmis­sisendite kulu all ägavad, toetusest ilma jäetakse.