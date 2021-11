Tänavu parima mahetootja konkursil osalenud ettevõtjad on pühendunud talunikud, kelle peamine eesmärk on laiendada puhast keskkonda ja pakkuda mürgivabalt kasvatatud toitu. Augustis toimunud ringkäigul külastas hindamiskomisjon kuut talu üle Eesti ja Maa Elu tegi ringkäigu kaasa.

Noortalunik tahab saada Järvamaa suurimaks mahemaasikakasvatajaks

Järvamaal Tudre külas Sandre talu pidav Mari-Liis Männik elab kodukülas ning toimetab koos isa Agu Mölteriga. „Lambaid ja muid loomi oleme alati koos pidanud ning põllutööd jagame samuti kahe peale ära,” rääkis Männik.

Kuigi ta sündis talus, oli tal noore naisena siiski siht linna elama minna. „Aga siin on ainuõige koht, kus lapsi kasvatada,” tõdes ta nüüd. Elukaaslasega kümme aastat tagasi kohtudes ütles ta mehele kindlalt, et maale elama ei tule. „Aga kuna me mõlemad taludes kasvanud oleme, siis siin me nüüd oleme. Erinevaid tegevusvaldkondi on riskide maandamiseks palju, seetõttu meil igav ka ei hakka,” kinnitas Männik.

Sandre talu peatoodang on maasikad. „Me ei tooda neid küll massiivselt suurel alal, kuid hooaja jooksul kaks tonni maasikaid üksipulgi pakendada ja läbi sorteerida annab kvaliteedile kõvasti juurde, sest soovime klientidele parimat pakkuda ja seni ollakse meie tegevusega väga rahul,” rääkis Männik. Veel pakutakse küüslauku ja kartulit ning eluslambaid ja -kitsi. Kõik kasvab mahedalt ja müüakse otse talust või Tallinnas asuvas Kadaka Mahemarketis. Lambad ja kitsed lähevad kokkuostu, kuid kahjuks sealt edasi tavatoodanguna. Männikul on aga plaan rajada oma tapamaja ja väike lihatööstus. Maad on tal koos isa taluga kokku 315 hektarit.

Suviti palgatakse hooajatöölisteks noori kohalikust kogukonnast. Soovitakse saada osaks järjest populaarsemast maaturismist ning vastu võtta maaelust huvituvaid külalisi. Selleks on plaanis luua aastaringne turismiprogramm. Männik näeb enda talu järgmise viie aasta jooksul kasvamas Järvamaa suurimaks mahemaasikakasvatajaks ning suureks lihalammaste pidajaks. Praegu on koos isaga peetavas põhikarjas 500 utte ning selle aasta karja suurus enne müüki on 920 looma.

Maheloomade kõrval peetakse ka hanesid, parte, kalkuneid, vutte, pärlkanasid, munakanasid ja broilereid. Lisaks on jänesed ja kolm hobust.