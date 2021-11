Hundijahiplaan on Soome poliitikud jaganud kahte leeri

Soome põllumajandus- ja metsandusministeerium valmistab ette määrust, mis lubaks järgmisel aastal küttida 20 hunti. See on aga tekitanud omajagu pingeid: kuigi hundipopulatsioon on praegu viimase 100 aasta kõrgeimal tasemel, pole see valmiva aruande kohaselt siiski piisav, et populatsioon oleks ka geneetiliselt elujõuline.