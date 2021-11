Eesti Erametsaliit toetab raadamise piiramist ja on seisukohal, et raadamisega looduselt ära võetu tuleb loodusele ka hüvitada.

Raadamisega eemaldatakse mets jäädavalt, et võimaldada varem metsa all olnud maa kasutamist mõnel muul otstarbel, näiteks teede ehitamiseks, elektriliinide rajamiseks või maa hoonestamiseks. Ehkki raadamine on teatud juhtudel ühiskonna vajaduste katmiseks möödapääsmatu, leiab Eesti Erametsaliit, et raadamise läbi looduselt ära võetu tuleb loodusele ka hüvitada.