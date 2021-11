Noored otsustasid oma kätega vanast suvilast unistuste kodu rajada

Kinnisvaraportaale kammides sai peagi selgeks, et millegi renoveerimine on palju reaalsem ja odavam, kui maja ehitamine tühjale ja kallile uusarenduskrundile. „Mõistsime, et just suvilapiirkondadest võime leida midagi huvipakkuvat. Aasta tagasi sügisel me sellise maja leidsime. Meie kodu Suurupi ja Muraste piiril on Tallinnale parajalt lähedal, hea ühendusega, samas ümbritsetud imelise looduse ja mererannaga,” kõneles Kristjan.