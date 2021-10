Vabatahtlik toidupolitseinik kasvatab teadlikumat tarbijat

Tava annab seal hinnanguid toidupoes saadaval olevatele toodetele. Kui toode on tervislik ja kasulik, saab ta rohelise hinnangu ehk märgi Go Foodish, rohkelt e-aineid sisaldavad tooted märgitakse ära punase embleemiga, kus kirjas No Foodish. Keskpärased tooted tituleeritakse So-So Foodish ehk kollase märgiga. Tegemist on tänuväärt infoga just neile, kes ise poes pakenditel olevasse infosse ei süüvi, ent soovivad siiski teha paremaid, teadlikumaid ja tervislikumaid valikuid.