Nädala mõte: mida sa sööd?

Mul on välja kujunenud lemmikud nagu igal inimesel ja olen üritanud luua rutiini: kõik, mis võimalik, olgu kodumaine, vorstis olgu ikka liha ka sees, munad olgu vähemalt õrrekanade omad, valikuvõimalusel vaba/mahepidamisest ning üleliia lisatud suhkruid ka sisse ei taha süüa. Sellega mu rutiin piirdub ja kuigi sageli ma end etikette lugemast ei leia. Aga võiks.

Ent tuleb tunnistada, et etiketist arusaamiseks ei piisa alati ka kõrgharidusest, kui see just erialane pole. Olgu, leivaga on lihtne – erinevad jahud, vesi, sool, suhkur, pärm. Aga külmkapist leitud sulajuustu pakendil läheb juba keerulisemaks: emulgeerivad soolad E339, E450, E452. Kes teab, mis nende taga on? Usaldan tootjat, et need on soolad ega tohiks tervisele midagi teha, aga rohkem tegelikult ei tea.

Tänases Maa Elus räägib Marge Tava, kuidas ta sotsiaalmeedia vahendusel rohkem kui kümnele tuhandele jälgijale toiduinfot jagab. Käib toidupoodides, tutvub etikettidega ning jagab infot jälgijatega. Meeldis tema ütlus: „Me ei pea kõigest lõpuni aru saama, aga toit peab olema läbipaistev ning toiduga seotud seadused peavad olema eelkõige tarbija-, mitte tootjasõbralikud.”

Tema sõnul kasutatakse meie toitudes umbes 330 lisaainet, millest 50 kohta on tõestatud, et need tekitavad tervisele kõrvalmõjusid.

Stopp! Miks me sööme 50 lisaainet, mis mõjuvad kehvasti!? Jah, need kõik on toitudes lubatud piirnormides. Aga paljud ained meie ümber on lubatud piirnormides. Natuke E-aineid siit, natuke taimekaitsevahendijääke sealt ja lõpuks saab päris hea kokteil kokku.

Selle kokteili pikemaajalist mõju me aga ei tea. Marge Tava tõi välja, et on juba näinud imelisi lugusid, mis juhtub, kui inimesed puhastavad oma toidulaua arusaamatute koostisosadega toidust.

See puhastamine nõuab muidugi omajagu ettevõtmist, aga alustada saab sammhaaval, jälgides esiti nende toitude koostisosi, mida iga nädal ostad.