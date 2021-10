Suur osa Eesti ulukilihast läheb eksporti

Eesti Jahimeeste Seltsi andmetel on tänavu plaanis küttida 5100 põtra mulluse 4800 asemel ja 14 000 metssiga eelmise aasta 10 000 asemel. Kui palju tarbivad jahimehed ise ja kui palju läheb erinevateks toodeteks või lihana müüki, ei osanud seltsi juht Tõnis Korts öelda, kuid märkis, et see on piirkonniti erinev. „Mõnel aastal on tarbitud ise rohkem. Sel aastal kehtib „jahikoda korda” põhimõte ja rajatud on hulga esmakäitluse kohti, mida toetas osaliselt riik. Omaosaluse katteks võidakse sel hooajal müüa tavapärasest rohkem kütitud loomi,” selgitas ta.