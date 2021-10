Kas tead, mis kella ajal on elekter kõige odavama ja millal kalleim?

Eesti Energia klientide seas on börsipaketi valinuid ligi 30 protsenti, ülejäänud on hinna fikseerinud ja seega viimase aja hüpetest vähem puudutatud.

Börsihinnaga elektrit kasutajaid on rohkem vanuses ­40–49 ja kõige rohkem fikseerivad hinda eakamad kliendid, sõnas Eesti Energia klienditeenuste juht Dajana Tiitsaar. „Nendel, kes aasta tagasi fikseerisid, on elektriarvel aastatagusega võrreldes sama summa, kui tarbimine pole kasvanud, aga börsihinnaga klientide arved on kohati kaks korda suuremad.”