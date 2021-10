Üha enam lastakse lemmikloom tuhastada

Kalmistuid napib

Maa Eluga suhelnud, kuid oma nime avaldamist mitte soovinud Jõelähtme lemmikloomakalmistu perenaine oli sunnitud tõdema, et ei nemad ega keegi teine pealinna piirkonnas tema teada antud probleemiga ei tegele. „Mure on suur ja puudutab paljusid. Meie saame vaid juba olemasolevat kalmistut korras hoida. Suur enamik siia maetud loomade omanikest käivad ise hauaplatse kenasti hooldamas, see on neile oluline koht. Lemmikloomi peetakse väga palju, aga omavalitsused on asja unarusse jätnud. Tallinnas, Maardus ja Läänemaal on krematooriumid ja ju siis arvatakse, et sellest piisab. Aga loodan, et tulevikus saab meil ikkagi olema ka lemmikloomade kalmistu, vajadus selle järele on niivõrd suur.”