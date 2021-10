Kõrvitsalaternad keeda supiks

Meie inimesed on harjunud kõrvitsat enamasti vaid marineerima, kuid nii tavalisest kui ka suvikõrvitsast saab palju erinevaid hoidiseid teha, kinnitas Luik.

Üks võimalus, kui korraga on vaja suur kõrvits ära kasutada, on teha sellest püreesupipõhi ja panna purkidesse. Hiljem on sellest tööpäeva õhtul väga mugav kiiresti supp valmis keeta.