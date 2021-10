Mahuka raamatu „Tihemetsa tehnikumi teekond läbi aegade” koostanud ja kirjastanud õpetaja Erna Gross ütles, et kõige vähem fotosid oli tal kasutada põllumajanduse mehhaniseerimise ja raamatupidamise eriala 1970. ja 1980. aastate lendudest. Seevastu on 400leheküljelises kogumikus 700 fotot ja illustratsiooni, mis annavad värvika ülevaate kunagi väga elujõulisest ja arenevast Pärnumaa alevikust ning laksavad just nagu vastu vahtimist selle süveneva trööstitusega.