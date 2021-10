Ka nugised võivad majja kolida

„Jah, nugis seadis end meie pööningul sisse jaanipäeva paiku, kui me ei olnud suvilas mõnda aega käinud. Avastasime esiku lae kohalt nugise pesakonna. Maru vahva oli jälgida, kuidas pojad seal mängisid. Kui kassipojad on hästi mängulised, siis selgus, et nugisepojad on veel mitu korda mänguhimulisemad,” jutustas Remm. Päeval oli Remmi jutu järgi vana nugis metsas saaki püüdmas, sel ajal noored möllasid ja õhtul, kui ema koju tuli, lõi vaikuse majja.