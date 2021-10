Haruldane mudakonn sai juurde uusi elupaiku

Põllutöömasinad takistavad

Põllutöömasinad pärsivad mudakonna levikut. Rannap kirjeldas, et maa sisse kaevuda armastav teise kategooria kaitsealune liik mudakonn eelistab elupaikadena liivast elupaika või põllumajandusmaastikku. Kuna põllumajandus on intensiivne, masinad künnavad väga sügavalt ja taimekaitsevahendid ei ole konnale tervislikud, on enamik Eesti kahepaiksetest üsna täbaras olukorras. Samuti on väga tähtis see, et tervelt kolmandik Eesti maismaast on kuivendamisest mõjutatud.