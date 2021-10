Kodus tehtud õlu annab poeõllele silmad ette

Alustada võiks lihtsamast

Vana kooli traditsioone järgides on kõige lihtsam kasutada maltoosat. „Lisad suhkrut, paned tavalise pärmiga käärima ja saadki oma esimese õlle tehtud, aga seda varianti ei ole mina isegi mitte katsetanud,” tunnistas Samorokov. Kõige mõistlikum on pruulimist alustada juba valmis linnasekontsentraatidega. Tegu on kontsentreeritud linnase ekstraktiga, kuhu on keetmisel lisatud humalad ja muu vajalik. „Paned tihke kontsentraadi tünni, lisad paar liitrit kuuma vett ja õpetuses kirjas oleva koguse suhkrut, lahustad massi ja valad sinna peale umbes kakskümmend liitrit külma vett. Virde temperatuur peab jääma kahekümne kraadi juurde või veidi alla selle. Siis lisad spetsiaalse kaasas oleva pärmi, paned kaane peale, õhuluku otsa ja nii ta seal käärib paar nädalat. Kui need möödas, valad tulemuse ankrusse või keraamilise korgiga pudelitesse. Ise kasutan teist varianti. Seejärel lisad karbonisatsiooni huvides näpuotsaga suhkrut, on olemas ka spetsiaalsed suhkrutabletid, mis tagavad, et õlu vahutaks kõigis pudelites täpselt ühtmoodi. Nüüd võiksid pudelid kaks nädalat rahu saada. Kui õpetuses näpuga järge ajada, peaks saama üsna mõnusa joogi. On neid, kes ütlevad, et saab ka kiiremini, aga mina soovitan aega varuda. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et linnasekontsentraate on mustmiljon ja enne ostmist või internetist tellimist tuleks mõelda, mida te saada tahate,” õpetas ta.