Kumb valida Kanarbik või eerika?

Kanarbikku ja eerikat saab eristada õite järgi – kanarbik on rohelisem ja sel on lehtede sees väikesed õied, aga eerika näib lausa erkroosa pallina, mille lehed õite alt suurt välja ei paistagi.

Mõlemad taimed eelistavad kasvada turbas, kuid kui seda kodus võtta pole, võib taimed rahulikult ka suvelilledest tühjaks jäänud kastidesse ja pottidesse istutada, sest tegu on suhteliselt lühiajaliste hooajataimedega.

Küllap on paljud märganud, et vahel püsivad kanarbikud ja eerikad pikalt ilusad, vahel aga lähevad üsna kiirelt inetuks. Siin tuleb põhjust otsida ilmast. Kui ilm püsib stabiilselt soe või külm, on ka taimed ilusad, kui aga külmetab ja sulatab ning sajab vihma, lähevad koledaks.