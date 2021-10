Aiajäätmed päästavad mulla vedamise vaevast

Sügisel tekib aias kärutäite viisi jäätmeid: püsikute mahalõigatud varred, viimane muruniide ja puulehed. Kõike seda on nii palju, et kompostikast ei suuda vastu võtta. Nii nuputataksegi, mida kõige selle suvise iluga nüüd peale hakata. Pahatihti satuvad need jäätmed metsa alla (koos kahjurite ja võõrliikide seemnetega) või veel hullem – rändavad prügilasse.