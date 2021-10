Väiketalunikke hakkab väheks jääma

Juurte juurde tagasi

Mõnel hektaril kasvatati maasikaid, peeti viit lehma. See kestis kolm-neli aastat, kui Veeve sai aru, et ta ei kulutanud koolipinki lihtsalt selleks, et lehmi lüpsta. Pealegi läksid piima kokkuostuhinnad alla ja ta hakkas talupidamist kokku tõmbama – loobus lehmadest ja keskendus pigem köögiviljakasvatusele.

Hobitalu perenaine

Oma talupidamist nimetab Veeve hobiks. Talul on 45 hektarit maad, mille karjamaadel kasvab 20 lihaveist. Kolmel hektaril on köögiviljad, kartul ja maasikad. Kõik talutööd teeb pererahvas ise. Suvisel ajal, kui tööd on rohkem, võtab Veeve konsulendiametist puhkust. Suurim maasikapind on olnud poolteist hektarit ja kartulit hektar. Kartulil on ta keskendunud varajastele sortidele, et enne jaanipäeva müüki jõuda. Kartuli aastasaak on ikka olnud üle tonni ja perenaise hinnangul saab oma talvevaru kätte kümmekond peret.