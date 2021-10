Baltic Agro Machinery sai uue juhi

Marek Tammel on pikaajaline masina- ja tehnikaettevõtetes töötamise kogemus. Tal on magistrikraad ekspordi ja juhtimise erialal, aga ka põhjalik hariduslik taust nii põllumajanduses kui metsanduses.

„Baltic Agro Machinery (endised ärinimed Kesko Agro Eesti AS ja Konekesko Eesti AS) äritegevusest Eestis saab järgmisel aastal 25, olles selle poolest sektori vanim ja suurim ettevõte. Pika ajalooga ettevõte on olnud väga suureks toeks Eesti põllumajandusele, metsandusele ja ehitusele, andes oma panuse kaasaegseima tehnika pakkumisega ja selle järelteenindamisega," sõnas ütles Baltic Agro Machinery AS tegevjuht Marek Tamm.