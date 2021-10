Konverentsil otsitakse lahendusi maheturu kitsaskohtadele

„Mahepõllumajandus on Eestis jõudsalt kasvanud. Meie mahesektor paistab paraku aga silma ka selle poolest, et kuigi mahepinna osakaal on Euroopa riikide võrdluses suur, siis toodetud mahetooraine väärindamine toimub suhteliselt vähesel määral. Peame analüüsima sektori arenguid ja valikuid tulevikuks ning otsima vastust küsimusele, kas mahetooraine suurem väärindamine suudab anda uue arengutõuke Eesti mahepõllumajandusele,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.