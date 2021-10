Käisime vaatamas ⟩ Lidl üllatas, aga mitte hindadega

Mis siin ikka oletada, Maa Elu võttis kätte ja sõitis kohale, et oma silmaga pilk peale heita. Valmieras poe ees parklas autost välja tulles ohkasin südamest ja ütlesin kaasatulnud sõbrannale, et kui poleks peatoimetajale lugu lubanud, keeraks kohe otsa ringi. Poodi sisenemist ootas 200meetrine järjekord inimesi.

Aga olin vaid jõudnud kurta, kui lähedusest kostus sulaselges eesti keeles, et ei tasu karta, see järjekord läheb kiiresti, 15 minutiga oleme poes sees. Läksime siis raudpiirete vahelt järjekorra lõppu, nagu mõnele rokikontserdile. Ajaviiteks uudistasin ootejärjekorras seistes parklat ja silma jäi kümmekond Eesti numbrimärgiga autot. Ilmselt on praeguseks juba sajad, tõenäoliselt hoopis tuhanded eestlased selles poes käinud.