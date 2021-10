Uhiuus üürimaja tõi Imaverre uusi elanikke

Avamisel peeti kõnesid, löödi tantsu, lõigati linti ja söödi torti, kuid tol hetkel ei teadnud veel keegi, kui palju selle maja korteritele huvilisi on. Kas üüripindadele joostakse tormi või kulub aastaid, et majja elanikud leida. Vaatamaks, kuidas tegelikult on läinud, tegi Maa Elu septembri lõpus üürimajja visiidi.

Tahtjaid rohkem kui pindu

Viimane üürimaja vaba korter, see oli kolmetoaline, leidis endale elanikud septembri keskpaigas. Krause täpsustas, et tegelikult on tühi ka üks kahetoaline elamispind, kuid seda hoiavad nad sotsiaalpinnana reservis.

Kõik elanikud said korteri enda käsutusse n-ö valge lõuendina. Igas korteris on avatud köök (koos köögimööbli ja -tehnikaga) ning hügieeniruumid. Olenevalt korteri suurusest on lisaks üks või kaks magamistuba. Esimese korruse omanikel on pääs privaatsesse aianurka, teisel ja kolmandal korrusel on korteritel rõdud. Igal korteril on numbriline parkimiskoht ja abihoone. Jalgrataste hoidmise ruum on aga ühine.