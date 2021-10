Luues uusarendusse unistuste aeda

Tasub tutvuda ka arenduse detailplaneeringuga ja pinnaseoludega, näiteks kas õhukese mullakihi alla on peidetud ehituspraht või kas maa vajab kuivendamist. „Otsustama peaks, kas eelistatud on krunt, kus kasvavad ka puud, või on soov kogu haljastus ise rajada,” kõneles maastikuarhitekt Ülle Grišakov.

Kõrghaljastuse poolt ja vastu

Kõrghaljastatud krundi eelis on see, et puud annavad ruumile kolmanda mõõtme, kõrguse, ühtlasi saab kõrghaljastusse ise vähem investeerida. „Miinuseks on kõrghaljastus, mis on lõunapäikese ees, see vähendab taimede valikut, mida saab aia kujundamisel kasutada. Eriti hull on olukord, kui kõrghaljastus varjutab tubadesse langevat valgust,” selgitas Randoja-Muts.