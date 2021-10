Autoremondilukksepp lõi garaaži peokoha tuhandele inimesele

Lauri Lina, kust võtsite Türi kogukonnas autoremondilukk­sepana tuntust kogunud mehena mõtte teha oma garaaži kontsertklubi?

Ega ma polegi seda endale nii lahti mõtestanud. Olen lähedane sõber Kaaretite kaksikute Veigo ja Virgoga, kes tegutsevad meelelahutusmaailmas. Mulle meeldib klubimelu ja mitte ainult tantsimise mõttes, vaid üldisemalt. Meeldib, et peopaika tulevad inimesed heas tujus ja saab vabalt suhelda. Suhtlen päris palju ka tööl, aga see on märksa konkreetsem: kuulan inimese mure ära ja hakkan seda lahendama. Pikemaks vestluseks pole tööl aega, sest abivajajate järjekord on ukse taga.