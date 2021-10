Põllumehed kogunevad Tartusse aastanäitusele

„Kolmandat korda toimuv Põllumajanduse Aastanäitus on andnud nii korraldajatele kui ka põllumajandusettevõtjatele kindlustunde, et seda messi on põllumajandusvaldkonnas vaja, ja suurepärase võimaluse teha kokkuvõte tänavuste põllutööde ja saakide kohta,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.