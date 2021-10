Lääne-Virumaal kütiti siinkandis haruldane võõrliik

Eestis on tähnikhirve kohatud üksikjuhtudel. Tähnikhirv on võõrliigina meie maadele rännanud valdavalt Venemaalt ja Lätist, kus peetakse neid hirveaedades, ja tegu on võõrliigiga, keda tohib küttida aastaringi, vahendas EJS.