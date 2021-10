Eesti toidutootjad tutvustavad Euroopa toidumessil oma toodangut

„Saksamaa toiduainete turg on küll väga suur, aga samas valitseb seal ka väga tihe konkurents. Edukas eksport eeldab seega sihikindlat ja järjepidevat tegevust. Koroonapandeemia on alates möödunud aasta kevadest oluliselt takistanud ekspordisuunalisi tegevusi ja rahvusvaheliste messide toimumist. See on muutnud keerulisemaks ka Eesti ettevõtete jaoks oma toodetega eksportturgudele jõudmist,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.