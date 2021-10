Rahvusvaheline munapäev: sageli ostetakse ekslikult kodumaise asemel imporditud mune

Munade päritolu saab iga klient kiiresti kontrollida, pöörates tähelepanu templile, mis on trükitud iga muna peale – Eestis toodetud munade koodis on riigi lühend EE. Siinkohal rõhutab Sapožnin, et vaadata tuleb muna templit, mitte munakarpi. Näiteks, kui karbi peal on nimetus ja kaubamärk “Vanaema talumuna“ või “Kodumuna”, ei viita see automaatselt Eesti päritolule. Oluline on vaadata, mis tähekombinatsioon on muna peal. Vaid munal oleva templi põhjal saab kindlaks määrata muna tõelise päritoluriigi.