Kas tulevikus võiks toidupakendeid valmistada kastanitest?

Eestist leiaks kastanile häid alternatiive

Kastan, mis ei ole suguluses meil kasvava hobukastaniga, sai valitud seetõttu, et uurimistöö tulemus oleks kasulik nii Sloveeniale kui ka teistele Vahemere maadele, kus kastanipuid on külluses.

“Kastan on üks levinum biomass Vahemere piirkondades ja sisaldab suures hulgas vesilahustuvaid polüfenoolseid ühendeid, mis võimaldab biomaterjalkile muuta UV-kiirgust takistavaks, mehaaniliselt tugevamaks ja aktiivseks. Aktiivsus on materjali omadus eraldada teatud astmes aktiivseid komponente (polüfenoole) ja seeläbi pidurdada või ära hoida näiteks toidu mikrobioloogilist saastatust,“ selgitas värske doktor.

Sobib vaid lühiajaliseks pakendamiseks

Samuti näeb Kristi Kõrge sellistel pakenditel nii Euroopas laiemalt kui ka Eestis suurt potentsiaali. “Suured ja selles valdkonnas eeskuju andvad ettevõtted on juba ees olemas, kuid mitte meie piirkonnas. Ühed parimad näited on Apeel Ameerikas ja Lactips Prantsusmaal,“ loetles ta, kelle sõnul tuleb olla biopakenditest rääkides siiski realistlik. “Need materjalid ei hakka asendama kõiki plastikmaterjale vajavaid lahendusi, kuid on ideaalsed ennekõike lühiajalist pakendamist vajavatele toodetele. Ja neid on omajagu. Siinkohal tuleb suuresti tegeleda ka ühiskonna harjumuste, käitumiskultuuri muutmisega,“ rõhutas Kõrge.