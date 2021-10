Sügis kinnitab kanda: oodata on tugevat tuult ja vihmasahmakaid

Riigi ilmateenistuse andmetel liigub laupäeval (9.10) üle Soome madalrõhkkond ja selle servast lisandub ka meile pilvi. Öö tuleb Hiiumaal ja mandri põhjatiivas pilvine ja hommikul võib ka veidi vihma sadada. Õhutemperatuur on 3..8, rannikul 10°C ümber. Lõuna pool on laialdaselt taevas selge ja õhutemperatuur langeb -1..+2°C-ni.

Päeval lisandub läänekaarest pisut niiskemat õhku ja taevas kattub ka sisemaal pilvedega. Kohati sajab vihma, suurem on tõenäosus Eesti lääne- ja põhjaservas. Puhub mõõdukas edelatuul. Õhutemperatuur on 10..13°C.

Pühapäeval (10.10) läheneb järgmine madalrõhkkond Skandinaavia põhjatipule ja laieneb lõunaservaga Läänemere äärde ning tõstab edelatuule puhanguti 12, rannikul 15 m/s. Niiskemas õhumassis on laialdaselt pilvi, aga tõenäoliselt suuremat sadu ei tule, nõrka vihma võib aga siin-seal langeda. Öine temperatuurifoon sõltub pilvkattest, Eesti kagunurgas võib olla selgemat taevast ja õhk 0°C lähedale jahtuda, laialdaselt on aga pilvine ja siis jääb temperatuur ka sisemaal plusspoolele, Lääne-Eesti rannikualadel üle 10°C, päeval tõuseb 10..13°C-ni.

Esmaspäeva (11.10) öö on kõrgrõhkkonna toel olulise sajuta, aga Skandinaaviast survet avaldava madalrõhkkonna mõjul tugeva paisub edela- ja lõunatuul veel tugevamaks, puhanguid kuni 14, rannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on Eesti lääne- ja põhjaservas 6..11°C piires, sügavamal sisemaal võib olla selgimisi ja siis langeb 2..3°C-ni.

Päeval jätkub madalrõhkkonna surve ning edela- ja lõunatuul on ikka väga tugev. Vihmasabinaid on laiguti, tihedam sadu võib pärastlõunal saartele ja õhtul mandri lääneserva jõuda. Õhumass on mõnevõrra jahedam ja päevasoe kerkib 10°C ümbrusse.