Suvine põud kahandas tänavust viljasaaki kolmandiku võrra

„Meil nagu teistelgi tootjatel on lemmikkokkuostjad, kellega koostöö on paremini klappinud,” mainis Pärnumaal tuntud põllumajandusettevõtte OÜ Weiss juhatuse liige Tarmo Mätas. „Vilja hind on aga parem või halvem ikka selle järgi, mis hetkel börsi jälgiv müüja on selle fikseerinud. Seega hea kokkuostuhind täna ei pruugi tähendada veel head hinda müüjale ja kajastuda tema pangakontol ega korvata tänavust kesisemat saaki.”