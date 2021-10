Kas taimne piim tuleb asemele?

Sama meelt on Valio Eesti ASi tegevdirektor Maido So­lovjov, kes oma igapäevatöös kogetu põhjal joogipiima läbimüügi kasvu tulevikus ei näe, küll aga sellistele tervislikele toodetele nagu näiteks kodujuust ja keefiir. „Praegu on tarbijate aeg. Sortiment on laiem kui kunagi varem ja toidu kättesaadavus on samuti parem kui eales varem,” ütles ta.

Selveri juhatuse liige Kristi Lomp rääkis, et piimatoodete müük on aastaid stabiilne, kuid siiski on vähenemas kilepiima müük, samas suureneb huvi rasvasema ja suuremas pakendis oleva toote vastu. Keskmisest kiiremini kasvab dessertide ja hapupiimatoodete müügimaht.

Selver müüb kuus 3,5 miljonit piimatoodet ja vaid neli protsenti neist on taimsed piimatooted. Tõsi, taimsete müük on aastatagusega võrreldes kahekordistunud. Eesti on Baltikumi kõige suurem taimsete piimatoodete tarbija. „Veganeid ja taimetoitlasi on veel vähe, kuid nende hääl on väga kõlav,” sõnas Lomp. Siiski tarbivad suurema osa taimseid tooteid ära omnivoorid ehk kõigesööjad ja vähesel määral liha söövad fleksitaarianid, kes otsivad vaheldust loomsetele toiduainetele.

Eesti poodides on pikad piimatoodete letid, kus ülirikkalik valik.

Solovjov tõdes, et Eesti väikest turgu silmas pidades on piimatööstusi siin liiga palju ja seetõttu ka konkurents terav. „Konkureeritakse nii, et ninast veri väljas ja keegi peab turult lahkuma. Seegi, et meie poeletid on eri piimatoodetest tulvil, on märk suurest konkurentsist. Igal aastal tehakse kümneid uusi tooted, mis pole tootmise vaatest kõige efektiivsem, pigem on eksport see, kus tahaksime mahtu tõsta,” seletas ta.