Piimatootjad vahetavad lehmad kombaini vastu

Ometi on piimaveisekasvatajate arv viimastel aastatel kõvasti kahanenud ja kahaneb tänavugi, mil kümmekond karja on juba lõpetanud ja sarnase plaaniga kasvatajaid on veelgi. „Osal on piimakari juba müüdud, aga noorloomad veel alles,” nimetas tõuloomakasvatajate ühistu juhatuse esimees Tanel Bulitko. „Aga jah, neid tuleb kohe juurde. Peaaegu iga nädal on mõni helistaja, kes uurib võimalusi.”