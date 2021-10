Soe sügis: aias saab maiustada veel nii maasikate kui vaarikatega

Nii postitas Marie Virta 3. oktoobril tehtud foto oma Matsalus asuva maamaja lähedalt põllult, kus ilutsevad veel praegugi punased moonid koos teiste suvelilledega. „Ilmselt on need moonid seal põllul tänu sellele, et naabrist talumees pole oma põldu jõudnud veel üles künda,” arvas Marie ja lisas, et nii need muinasjutud tõeks saavadki. „Kui lumi maha sajab, saadab võõrasema lapsed lumega lilli korjama.”