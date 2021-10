Biohäkker Silver Laus: täna saame rääkida metsast, mis maksab intressitulu

Silver Laus on noor mees, kelle juhatas seente juurde tööelu. Kuna ta on seotud ettevõttega Boost Yourself, on ta terviseteadlikus maailmas tugevalt sees. Nii kuulis ta viis aastat tagasi esmakordselt meditsiinilisest seenest chaga (pässik) ja kaks aastat tagasi kevadel võimalusest rajada enda isiklikku metsa chaga-kasvandus. „Olen katsetanud chaga-pulbrist tõmmiste ja tinktuuride valmistamist. Kui kuulsin, et Eestisse rajatakse esimesed chaga-kasvatused, olin kohe nõus ka ise proovima,” kinnitas Silver.