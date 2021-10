KIK ja Erametsakeskus ühinevad, viimasel napib infot

Erametsakeskuse liitmine KIKiga on üks riigireformi tegevuskava tegevusi. Nimelt on plaanis sarnaseid teenuseid osutavaid asutusi 2021.–2023. aasta jooksul võimalusel liita. „Erametsakeskus ja KIK on Keskkonnaministeeriumi haldusalas ning jagavad toetusi, seega nende asutuste profiilid on sarnased,” selgitas Treier. „Kuna KIK ei ole erametsanduse valdkonnas seni tegev olnud, siis metsandust puudutav sisu ja teadmised tulevad Era­metsakeskusest KIKi tervikuna üle ja kõigi Erametsakeskuse seni pakutud teenustega on plaanis jätkata. Kavas on KIKi ja Erametsakeskuse ühendamine, mitte viimase sulgemine.”