Tarmo Tamm: peaksime õppima soomlastelt

Olete nüüd kolmkümmend aastat poliitikas olnud ja kõikidel valimistel edukalt kandideerinud, miks te sel aastal kohalikel valimistel ei kandideeri?

See tundub paljudele uskumatuna, aga oleme maakonnakeskuses just nii pikalt võimu vastutust kandnud. Kandideerimisest loobumisel on oma põhjus. Tuleb ausalt öelda – mulle ei meeldinud see poliitika, mida kohapeal aeti. Olen alati erakonnakaaslasi usaldanud ja kokkulepetest kinni pidanud. Aga tekkis situatsioon, kus sain alles ajalehest teada, mida erakonnakaaslased kavatsevad ette võtta. Minu jaoks oli see solvav ja otsustasin nii. Kolmkümmend aastat sai kohalikus poliitikas kaasa rääkida ja võib-olla ongi õige aeg paus teha. Või siis ongi kõik. Ei tea praegu.