Maa Elu potitomatid kolisid talveks tuppa

Teele: tõin ühe oma neljast ‘Varto’ tomatitaimest tuppa septembri esimestel päevadel. Sel hetkel ootas kolm tomatit veel punaseks värvumist, kahel see õnnestus, üks ootab siiani oma aega. On ka näha uusi õisi, ent unustasin neid n-ö käsitsi tolmeldada ja enamik õisi närtsis, kuigi ma ei tea, kas see on närtsimise põhjus. Igatahes on põnev oodata ja vaadata, kas taim suudab meid ka külmal ajal tomatitega (või vähemalt õitegagi) üllatada.

Kadri: tõin katseks sisse neli ‘Vilma’ tomatitaime. Ühel on veel tomatid küljes, mis aknalaual küpsevad, teiste kohta kehtis taas rahvatarkus, et tark ei torma. Kuna need hakkasid ajama alt uusi rohelisi võsusid, lõikasin pealt juba närbuma hakanud vanad varred maha ja mõtlesin, et las nad siis olla rõdul rohetavaks silmailuks. Soojad sügisilmad mõjusid neile aga nii kosutavalt, et aknalauale toomise ajaks on neil juba õiedki küljes. Näis, kuidas need tubastes tingimustes vastu peavad.