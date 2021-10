Mahetalunik: õigesti majandades võib väikeselt pinnalt väga palju toitu kätte saada

Ainult puhas toit

Iiris ja Meelis on veendunud puhta toidu austajad, nende jaoks ei ole küsimus vaid mahemärgis. Iirise sõnul kasvatavad nad kõike niikuinii puhtalt ja mahepõhimõtteid järgides, miks mitte siis ka mahetunnustus saada. „Talu on olnud mahe algusest peale ja selleks ka jääb,” lubas ta. Muhu saarel on intensiivset põllumajandust üldse vähe. Viljakasvatamine on kadunud, asemele on tulnud pigem veiste ja lammaste karjatamine.