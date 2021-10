Video: kuidas õigesti õunu korjata

Kuna vili on kinnitatud lühikese viljaoksa külge, on tähtsad õiged töövõtted. "Õunast võetakse näppudega kinni ja kergitatakse vilja ülespoole ehk vili murtakse viljaoksa küljest lahti. Sikutada ega keerata ei tohi. Sellised töövõtted tagavad, et viljad jõuavad vigastamatult korvi," rääkis Univer.