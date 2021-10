Tänavune põllumajanduse tippjuht on Avo Kruusla

„Avo Kruuslast on kujunenud tänapäeva põllumehe kehastus selle sõna parimal moel. Tegutsedes mitmel rindel – kasvatades vilja ning piimakarja ja samuti tegeledes piimaveiste tõuaretusega – tuleb kursis olla nii kaasaegse tehnoloogia kui ka valdkondlike teadussaavutustega, et õnnestuks edukalt ja targalt majandada. Et pidevalt edasi liikuda, on heal juhil vaja ka head meeskonda enda ümber. Avo Kruuslal on see hästi õnnestunud perekonna kaasamisega ettevõtte tegevusse, ühendades sel viisil erinevate põlvkondade teadmised kokku parimaks praktikaks,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

2021. aasta põllumajanduse tippjuhi Avo Kruusla sõnul paneb selline tunnustus keset karmi koroonaaega ja hindade rallit hetkeks seisatama ja mõtlema, et nendes keerulistes oludes on tegelikult kangelased kõik maaettevõtete juhid ja töötajad.

„Mina alustasin üle kolmekümne aasta tagasi koos abikaasa Galinaga. Siis kehtis Eestimaal rubla ja aeg oli ehk ebakindlamgi kui nüüd, sest kõik olid kõigile võlgu ja rubla muutus iga päevaga sõna otsese mõttes vanapaberiks, samas ei sobinud see paber isegi lehma udara puhastamiseks,“ ütles Kruusla.

Juba siis sai tema sõnul selgeks, et töö tegemisel on hädavajalik usaldus ja teadmised ning seda perekond ka pakkus. „Siit oli loogiline jätk, kui tütar Angeelika ja poeg Marek asusid meie jälgedesse ning täna annavad meie pere neli ettevõtet tööd 61 inimesele ja aastas maksame kokku tööjõu- ja riigimakse üle 1,3 miljoni euro.“

„Kaska-Luiga OÜ ja enne seda olnud FIE aeg on tulnud läbi rublaaja krooniaega ja siis krooniajast euroaega ainult tänu oma pere ja rohkem kui poolesaja töötaja tahtele teha tööd selle sõna otseses tähenduses. See meenutab mulle Nobelist George Bernard Shaw ütlemist töö ja töökuse kohta, et kui hakata võrdlema, kumb on jalgrattal tähtsam, esimene või tagumine ratas, siis jääb töö tegemata. Paraku näeb nüüdisajal sellistesse võrdlemistesse laskumist väga kõrgel tasemel palju. On teada tõde, et ole sa püsti või pikali, ei lähe see korda kellelegi peale oma pere, lähedaste ning töötajate!" ütles Kruusla.

Valimiskomisjoni esinaise ja Swedbanki põllumajandussektori juhi Brit Padjuse sõnul tunnustab komisjon tippjuhte, kes on eeskujuks kogu sektorile. Avo Kruusla on tegelenud põllumajandusega 30 aastat ning on üles ehitanud laia haardega eduka pere-ettevõtte. Järeltuleva põlvkonna uuendusmeelne mõtlemine ja isa kogemused on nende tugevus. Avo on piimanduse valdkonna hinnatud ekspert ja alati seisnud piimakarja säilimise ning õiglase piimahinna eest.

Avo Kruuslat autasustati skulptuuriga „Kuldne viljapea“, mille autor on Tiiu Kirsipuu.

Põllumajandussektori tippjuhi tiitli on varem pälvinud: 2020 – Crocus OÜ juhatuse liige Andres Oopkaup 2019 – Trigon Dairy Farming Estonia AS juhatuse liige Margus Muld 2018 – Männiku Piim OÜ juht Avo Samarüütel 2017 – Kõljala Põllumajanduslik OÜ juht Tõnu Post 2016 – OÜ Avispeamees juht Jaak Läänemets 2015 – OÜ Estonia tegevjuht Ain Aasa 2014 – OÜ Kehtna Mõisa juht Märt Riisenberg 2013 – OÜ Voore Farm juht Indrek Klammer

Põllumajandussektori tippjuhi valimiskomisjoni kuulusid Swedbanki põllumajandussektori juht Brit Padjus, põllumeeste ühistu KEVILI juhataja Meelis Annus, Rannu Seeme OÜ juht Madis Ajaots, Viru Lihaühistu juhatuse esimees Einar Jakobi, Baltic Agro AS arendusdirektor Margus Ameerikas, OÜ Estonia tegevjuht Ain Aasa, Vaklak OÜ juhatuse liige Margus Muld ja Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli direktori asetäitja Riho Kala.